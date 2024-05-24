Влад «Белаз» Ковалёв победил бразильца Рибейро на турнире Ural FC 7

Белорусский боец Владислав Ковалёв (5-2) по прозвищу «Белаз» в четверг, 23 мая, в Тольятти во втором раунде техническим нокаутом победил бразильца Дугласа Рибейро в поединке по правилам ММА. Этот бой в среднем весе возглавил турнир Ural FC 7.

Экс-чемпион Hardcore FC Ковалёв провёл свой третий бой в Ural FC. Именно этот боец вместе с Вячеславом Василевским были хэдлайнерами прошлого турнира, когда в марте сначала руку подняли Василевскому, а позже результат противостояния по боксу в ММА-перчатках был аннулирован.

В со-главном событии Ural FC 7 Тимур «Архангел» Никулин из Узбекистана техническим нокаутом в третьем раунде победил россиянина Якова Букина в поединке по правилам К1.

Турнир Ural FC 7 был приурочен к празднованию Дня химика, профессионального праздника работников химической и нефтехимической промышленности, а также 45-летию предприятия АО «Тольяттиазот» (входит в группу «Уралхим») — одного из крупнейших мировых производителей аммиака.