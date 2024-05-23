Расул Магомедалиев: Анкалаев и Крылов побьют Алекса Перейру

Известный тренер Расул Магомедалиев считает, что действующий чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра является аутсайдером в потенциальных боях с россиянами Магомедом Анкалаевым и Никитой Крыловым.

«Не сказал бы, что Алекс себя лучше чувствует в полутяжах, просто Джамал Хилл был как труп. Человек просто стоит, что сложного его ронять? Кроме левого бокового, я считаю, у Перейры ничего нет. Ногой ещё тыкает, и всё. Это вопрос времени, сколько он ещё будет чемпионом. Анкалаев, Крылов, они побьют его», — сказал Магомедалиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

В своём последнем бою на турнире UFC 300 Перейра нокаутировал в первом раунде американца Джамала Хилла.