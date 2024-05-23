Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Расул Магомедалиев: Анкалаев и Крылов побьют Алекса Перейру

Расул Магомедалиев: Анкалаев и Крылов побьют Алекса Перейру
Комментарии

Известный тренер Расул Магомедалиев считает, что действующий чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра является аутсайдером в потенциальных боях с россиянами Магомедом Анкалаевым и Никитой Крыловым.

«Не сказал бы, что Алекс себя лучше чувствует в полутяжах, просто Джамал Хилл был как труп. Человек просто стоит, что сложного его ронять? Кроме левого бокового, я считаю, у Перейры ничего нет. Ногой ещё тыкает, и всё. Это вопрос времени, сколько он ещё будет чемпионом. Анкалаев, Крылов, они побьют его», — сказал Магомедалиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

В своём последнем бою на турнире UFC 300 Перейра нокаутировал в первом раунде американца Джамала Хилла.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android