Кормье назвал трёх бойцов, с которыми должен подраться Макгрегор после Чендлера

Член Зала славы UFC Даниэль Кормье поделился мнением о будущем экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

«Конор Макгрегор — бизнесмен. Если он справится с Майклом Чендлером, я предлагаю дать ему возможность провести титульный бой. Пусть подерётся с Дастином Порье или Исламом Махачевым в День независимости Мексики или вскоре после него. Никто же не хочет, чтобы у него была слишком большая пауза между боями. Если же Конор проиграет, пусть проведёт поединок с Тони Фергюсоном. Тони заслуживает того, чтобы напоследок получить такую большую возможность. А в декабре позвольте ему подраться с Максом Холлоуэем», — сказал Кормье на канале ESPN MMA в YouTube.

Главные спортивные новости дня: