Александр Усик сыграет в одном фильме с Дуэйном Джонсоном

Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе украинец Александр Усик присоединился к актёрскому составу фильма «Smashing Machine» («Разрушающая машина»). Об этом сообщает портал talkSPORT.

Усик должен будет сыграть украинского бойца ММА Игоря Вовчанчина. Главную роль в фильме сыграет Дуэйн Джонсон. Ему предстоит воплотить на экране образ чемпиона UFC в тяжёлом весе Марка Керра.

Игорь Вовчанчин и Марк Керр встречались в октагоне в 1999 году на турнире PRIDE 7. Изначально победу одержал украинец, однако позднее поединок был признан несостоявшимся, поскольку судьи признали, что Игорь Вовчанчин использовал запрещённые удары коленями.

Напомним, 18 мая Александр Усик победил Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе.