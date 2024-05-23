Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тренер Копылова сделал прогноз на бой Махачева с Порье

Тренер Копылова сделал прогноз на бой Махачева с Порье
Комментарии

Тренер Романа Копылова Расул Магомедалиев сделал прогноз на поединок между действующим обладателем титула UFC в лёгком дивизионе россиянином Исламом Махачевым и бывшим временным чемпионом UFC в 70 кг американцем Дастином Порье.

«Если Махачев будет драться в стойке все пять раундов, тогда у Порье есть шанс победить. Но это, конечно, маловероятно. По мне, 60 на 40 в пользу Ислама, потому что он лучше Порье и в борьбе, и в грэпплинге. Махачев в любом случае будет бороться и попытается измотать Дастина», — сказал Магомедалиев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, поединок между Исламом Махачевым и Дастином Порье состоится 2 июня на турнире UFC 302 в Ньюарке.

Материалы по теме
Дастин Порье обозначил свою позицию по четвёртому бою с Конором Макгрегором
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android