Эдвардс рассказал, что UFC отказал ему в поединке с Мухаммадом на турнире UFC 300

Действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе англичанин Леон Эдвардс рассказал, что UFC отказал ему в поединке с топовым палестинским бойцом Белалом Мухаммадом на турнире UFC 300.

«Мне предлагали выступить на турнире UFC 300 с тремя разными соперниками, и я дал согласие на каждого. В один момент я спросил про бой с Белалом, но мне сказали «нет» (смеётся). Тогда у меня было желание драться с кем угодно, поскольку это был очень важный кард, который мог многое изменить в моей карьере. После того как Махачев, Рахмонов и Чимаев отказали мне, я вновь предложил сделать бой с Белалом. Они даже не рассматривали этот вариант, вот как обстоят дела», — приводит слова Леона Эдвардса портал BJ Penn.