Расул Магомедалиев: не вижу того, кто на данный момент может победить Махачева

Тренер Романа Копылова Расул Магомедалиев считает, что на данный момент никто из бойцов лёгкого дивизиона UFC не способен одержать победу над действующим обладателем титула чемпиона UFC в категории до 70 кг россиянином Исламом Махачевым.

«Я бы сказал так. Царукян чуть неудобный для Ислама, это есть. Для Махачева немного сложный бой, но Ислам всё равно сильнее. Не знаю, не вижу того, кто может его победить на данный момент. Мне кажется, ещё год-полтора никто его не победит», — сказал Магомедалиев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, следующий поединок Ислам Махачев проведёт против американца Дастина Порье на турнире UFC 302, который состоится 2 июня в Ньюарке.