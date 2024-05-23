«Мог стать чемпионом UFC». Тренер Минеева оценил потенциал Владимира

Тренер популярного российского бойца смешанных единоборств Владимира Минеева Расул Магомедалиев оценил потенциал своего подопечного.

«Он мог бы стать чемпионом UFC в среднем весе. Для этого у него было всё. Если бы попал ко мне на года три-четыре раньше, то много чего можно было сделать ещё», — сказал Магомедалиев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, Владимир Минеев и Магомед Исмаилов проведут боксёрский поединок 20 июля в Москве на площадке Live Арена вместимостью 11 000 человек. Бой будет идти восемь раундов по три минуты. Поединок пройдёт по правилам Федерации бокса России.

В общей сложности на счету Минеева в ММА 16 побед, одно поражение и одна ничья. На счету Исмаилова 18 побед, три поражения и одна ничья.