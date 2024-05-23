Фрэнк Уоррен раскрыл, что Фьюри сказал в раздевалке после поражения от Усика

Фрэнк Уоррен, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, рассказал о реакции своего подопечного на поражение в поединке с украинцем Александром Усиком.

«Он по-философски отнёсся к этому поражению и сейчас просто хочет реванша. Ещё в ринге он сказал, что хочет провести бой-реванш. В раздевалке он сказал, что хочет реванша, и пару дней назад, когда он вернулся домой и мы поговорили, он сказал, что хочет реванша. Конечно, он разочарован. Тайсон чувствовал, что выиграл. Но это был близкий бой», — приводит слова Уоррена BoxingScene.

Поединок Усика и Фьюри проходил в ночь с 18 на 19 мая мск в Саудовской Аравии. Бой продлился 12 раундов и завершился победой украинца раздельным решением судей.

Усик танцем отпраздновал победу украинского боксёра Беринчика:

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