Расул Магомедалиев: если бы Шара Буллет остался у нас в зале, набрал бы больше навыков

Тренер Расул Магомедалиев, имевший опыт работы с российским бойцом среднего веса (до 84 кг) UFC Магомедом Шарабутдиновым, более известным как Шара Буллет, считает, что ему не нужно было уходить из его зала.

«Перспективы, конечно, есть, но надо работать. Все же люди, потихоньку набирают опыт в стойке, в борьбе. У Шары есть возможность набирать и стать ещё лучше. Со стойкой у него проблем нет. Но нужно работать правильно и в правильном месте.

Вряд ли он будет в нашем зале. А так, конечно, если бы остался, то набрал бы навыков в два раза больше. В плане борьбы и грэпплинга», — сказал Магомедалиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.