«Просто бомба». Шлеменко заявил о готовности провести реванш с покинувшим PFL Мусаси

Известный российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Шлеменко рассказал о готовности провести поединок с Гегардом Мусаси. Ранее стало известно, что Мусаси прекратил сотрудничество с PFL и Bellator. Первый бой между Александром и Гегардом проходил осенью 2017 года на Bellator 185 и завершился победой спортсмена из Нидерландов единогласным решением судей.

«Сегодня проснулся и увидел новость, что у Мусаси есть какие-то проблемы с контрактом. Меня они мало интересуют. На самом деле меня больше интересует, что появляется возможность нашего реванша.

Мы уже обсудили с главой RCC Николаем Клименко возможность организации реванша. У RCC есть сейчас уникальная возможность. Николай Клименко сказал, что попробует. Я считаю, что это была бы просто бомба. Бомба, которая разорвала бы всё ММА-сообщество таким прекрасным реваншем, который идеально подошёл бы для завершения этого года. Будем надеяться, что всё получится. Но бой должен быть пятираундовым. Думаю, все понимают почему. Ждём развития событий», — сказал Шлеменко у себя в социальных сетях.

Шлеменко заявил о готовности провести реванш с Мусаси: