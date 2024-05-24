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Гвоздик раскрыл, почему не позвонил Усику сразу после боя с Фьюри

Гвоздик раскрыл, почему не позвонил Усику сразу после боя с Фьюри
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Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) украинец Александр Гвоздик поделился подробностями состоявшегося у него разговора с соотечественником Александром Усиком после поединка с британцем Тайсоном Фьюри. Усик и Фьюри сражались в ночь с 18 на 19 мая мск в Саудовской Аравии. Их бой продлился 12 раундов и завершился победой Александра раздельным решением судей.

«Я разговаривал с Усиком на следующий день после его боя. Я не стал звонить ему сразу после поединка, потому что держал в уме, что его телефон в тот момент наверняка был красным. Но уже на следующее утро я ему позвонил, и мы пообщались.

Я просто сказал ему всякую чепуху. Поздравил его и всё такое. Ничего особенного, выразил своё восхищение», — сказал Гвоздик на канале ABN Sports Media в YouTube.

Усик танцем отпраздновал победу украинского боксёра Беринчика:

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