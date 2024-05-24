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Чисора: слышал слух, что Усик переходит в тяжёлый вес

Чисора: слышал слух, что Усик переходит в тяжёлый вес
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Британский ветеран супертяжёлого веса Дерек Чисора высказался о возможном бое-реванше между британцем Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

«Нет смысла беспокоиться о матче-реванше, потому что бесспорный бой уже сделан. Я слышал слух, что Александр переходит в тяжёлый вес», — приводит слова Чисоры talkSPORT.

Напомним, первый бой состоялся 18 мая и завершился победой Усика единогласным решением судей. В девятом раунде Александр отправил Тайсона в нокдаун, но британец смог продолжить бой. Благодаря этой победе Александр стал абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе.

Усик провёл в профессиональном ринге 22 боя и не потерпел ни одного поражения. Фьюри, в свою очередь, потерпел первое поражение в профессиональной карьере.

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