PFL расторгла контракт с Гегардом Мусаси

Руководство PFL и Bellator расторгло контракт с бывшим чемпионом Bellator в среднем весе Гегардом Мусаси. Это случилось на следующий день после того, как боец пригрозил промоушену судом из-за разногласий по их соглашению.

«Мы желаем ему всего наилучшего в дальнейшем», — говорится в сообщении лиги.

В общей сложности за время карьеры в смешанных единоборствах Мусаси принял участие в 60 поединках, в которых одержал 49 побед, потерпел девять поражений, а ещё два боя с его участием завершились вничью. В последнем поединке, который проходил в мае прошлого года, Гегард встречался с британцем Фабианом Эдвардсом и проиграл ему единогласным решением судей.

Трансляции PFL доступны в Okko.

Брат Хабиба разрывает Bellator. Но Усману пора в UFC: