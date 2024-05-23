«На районе с Адидасом». Усман Нурмагомедов показал фото с Хабибом

Российский боец смешанных единоборств, чемпион Bellator в лёгком весе Усман Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал фото с двоюродным братом Хабибом Нурмагомедовым – бывшим чемпионом UFC в лёгкой весовой категории.

«На районе с Адидасом», — подписал фотографию Усман.

Фото: Из личного архива Усмана Нурмагомедова

Хабиб считается одним из самых успешных бойцов в истории смешанных единоборств. Многими специалистами и другими бойцами называется величайшим. За время карьеры в ММА он провёл 29 поединков, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в лиге Даны Уайта. Глава промоушена не раз пробовал уговорить Хабиба вернуться в октагон, но тот всякий раз говорил, что решение завершить карьеру окончательное.

Хабиб провёл спарринг с Усманом Нурмагомедовым: