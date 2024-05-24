Иржи Прохазка показал актуальную физическую форму

Известный чешский боец смешанных единоборств Иржи Прохазка, выступающий в полутяжёлом весе промоушена UFC, разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками свежими фотографиями. Прохазка продемонстрировал, в какой физической форме находится в данный момент.

Фото: Из личного архива Иржи Прохазки

Фото: Из личного архива Иржи Прохазки

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 300 в апреле этого года, Прохазка встречался с представителем Австрии Александаром Ракичем и победил его во втором раунде техническим нокаутом. В общей сложности на счету Иржи 35 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 30 побед, потерпел четыре поражения и один раз свёл поединок вничью.

Боец UFC Иржи Прохазка показал видео с тренировки: