Тренер Минеева сделал прогноз на боксёрский бой Владимира с Исмаиловым

Тренер Владимира Минеева Расул Магомедалиев сделал прогноз на боксёрский бой между своим подопечным и популярным дагестанским бойцом Магомедом Исмаиловым.

«Интересный бокс будет. Мне кажется, если бы это был трёхраундовый боксёрский бой, то небольшое преимущество было бы у Исмаилова. В восьми раундах я уже вижу преимущество Минеева. Вова может победить, но бой сложный и интересный», — сказал Магомедалиев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, Владимир Минеев и Магомед Исмаилов проведут боксёрский поединок 20 июля в Москве на площадке Live Арена вместимостью 11 000 человек. Бой будет идти восемь раундов по три минуты. Поединок пройдёт по правилам Федерации бокса России.