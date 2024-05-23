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Тренер Минеева сделал прогноз на боксёрский бой Владимира с Исмаиловым

Тренер Минеева сделал прогноз на боксёрский бой Владимира с Исмаиловым
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Тренер Владимира Минеева Расул Магомедалиев сделал прогноз на боксёрский бой между своим подопечным и популярным дагестанским бойцом Магомедом Исмаиловым.

«Интересный бокс будет. Мне кажется, если бы это был трёхраундовый боксёрский бой, то небольшое преимущество было бы у Исмаилова. В восьми раундах я уже вижу преимущество Минеева. Вова может победить, но бой сложный и интересный», — сказал Магомедалиев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, Владимир Минеев и Магомед Исмаилов проведут боксёрский поединок 20 июля в Москве на площадке Live Арена вместимостью 11 000 человек. Бой будет идти восемь раундов по три минуты. Поединок пройдёт по правилам Федерации бокса России.

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