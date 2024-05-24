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«Это вмешательство могло стоить Фьюри боя». Фроч – о поражении Тайсона от Усика

«Это вмешательство могло стоить Фьюри боя». Фроч – о поражении Тайсона от Усика
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Многократный чемпион мира, а ныне комментатор, британец Карл Фроч заявил, что отец Тайсона Фьюри мог помешать британцу в бою с Александром Усиком.

«Вмешательство Джона Фьюри в угол Тайсона могло стать решающим фактором между победой и поражением. Его тренер Шугар-Хилл знает всё о боксе, он пытался дать ему указания. Как Тайсон может сосредоточиться на словах Шугар-Хилла и выполнять эти указания, когда Джон Фьюри кричит ему на ухо и говорит разную ерунду через канаты? Это невозможно. Вы не можете слушать двух людей одновременно. В этом могла быть разница между победой и поражением в ближнем бою. Это вмешательство в углу могло стоить Тайсону боя».» — приводит слова Фроча BoxingScene.

Напомним, Усик победил раздельным судейским решением (114-113, 113-114, 115-112), нанеся Фьюри первое поражение в карьере. Британец потерял титул чемпиона по версии WBC.

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