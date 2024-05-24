Брендан Шауб назвал лучшего тяжеловеса UFC на данный момент. Это не Джон Джонс

Бывший боец UFC Брендан Шауб комплиментарно высказался о временном чемпионе промоушена в тяжёлом весе Томе Аспиналле.

«Том Аспиналл — лучший тяжеловес в мире. Никто не хочет драться с Томом! Если бы поединок с Томом Аспиналлом был лёгкой прогулкой, соперники бы соглашались с ним подраться. Заметили, как Джон очень быстро согласился на бой Сирилем Ганом? Потому что существуют лёгкие пути к победе», — сказал Шауб на канале Thiccc Boy в YouTube.

В общей сложности на счету Шауба 17 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 14 побед и потерпел три поражения. В следующем поединке, который состоится на UFC 304 в конце июня, Том встретится с Кёртисом Блэйдсом.

Джон Джонс и Том Аспиналл впервые встретились вживую: