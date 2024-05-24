Пётр Ян и комик Нурлан Сабуров встретились в Екатеринбурге

Российский боец Пётр Ян встретился со стендап-комиком Нурланом Сабуровым в Екатеринбурге.

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За свою профессиональную карьеру Ян провёл 22 матча, из которых 17 завершились победой (7 нокаутом, 1 сдачей, 9 решением судей). Среди достижений у 31-летнего спортсмена чемпионство UFC в легчайшем весе, которое он завоевал на турнире UFC 251, победив Жозе Алдо техническим нокаутом в 5 раунде. Также Ян трижды брал премию «Бой вечера» и один раз премию «Выступление вечера».

Следующий поединок в промоушене Ян планирует провести до конца 2024 года. Последний раз он выходил в октагон 10 марта на турнире UFC 299. Его оппонентом был китаец боец Сонг Ядонг. Бой завершился победой Петра Яна единогласным решением судей.