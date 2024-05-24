Аскрен объяснил, почему Макгрегор никогда не перестанет атаковать Хабиба

Бывший чемпион промоушенов Bellator и ONE Бен Аскрен высказался о периодических язвительных комментариях ирландца Конора Макгрегора в отношении Хабиба Нурмагомедова.

«Он никогда не откажется от этого, никогда. Ему будет 80 лет, и он будет атаковать Хабиба, потому что он, конечно, завидует. Я вообще не сомневаюсь. У него есть все деньги мира. В глубине души он хотел стать самым уважаемым чемпионом по боям на планете Земля. Никакие деньги не смогут это компенсировать. Вот что такое Хабиб. Хабиб — чемпион по боям, к которому все испытывают глубокое уважение за то, как он прожил свою жизнь. Конору хотелось бы, чтобы его так уважали. Но Макгрегор слишком занят проститутками и наркотиками и не может себя контролировать. Поэтому, конечно, он завидует Хабибу», — приводит слова Аскрена MMAJunkie.

Напомним, в главном бою турнира UFC 229 в октябре 2018 года Хабиб одержал досрочную победу над Макгрегором в четвёртом раунде.

Хабиб Нурмагомедов борется с Исламом Махачевым