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Камил Гаджиев ответил, можно ли считать Усика величайшим боксёром

Камил Гаджиев ответил, можно ли считать Усика величайшим боксёром
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Глава лиги АМС Fight Nights Камил Гаджиев поделился мнением об украинском боксёре, новом абсолютном чемпионе мира в супертяжёлом весе Александре Усике.

«Как вам сказать, со спортивной точки зрения Усик, возможно, величайший. Олимпийский чемпион. Абсолютный чемпион в супертяжёлом весе. Выиграл у Джошуа дважды. Выиграл у Фьюри. То есть, в принципе, выиграл у лучших. У Усика до сих пор осечек не было. Поэтому со спортивной точки зрения – да», — сказал Гаджиев на своём канале в YouTube.

Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе после поединка с представителем Великобритании Тайсоном Фьюри. Их бой проходил в ночь с 18 на 19 мая мск в Саудовской Аравии. Противостояние продлилось 12 раундов и завершилось победой украинца раздельным решением судей.

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