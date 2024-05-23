Команда Гарсии сделала заявление после его второй положительной допинг-пробы

Команда звёздного американского полусредневеса Райана Гарсии выступила с заявлением после того, как вторая допинг-проба, взятая у боксёра, показала положительный результат на остарин.

«Райан Гарсия стремится к честной конкуренции и никогда намеренно не использовал какие-либо запрещённые вещества. Вскоре после того, как Райан был уведомлён о положительном результате пробы, он добровольно отправил свои волосы доктору Паскалю Кинцу, ведущему эксперту в области токсикологии и анализа образцов волос. Результаты Райана оказались отрицательными. Это наглядно доказывает, что Райан не принимал остарин в течение определённого периода времени, что является единственным способом получить какое-либо преимущество в ринге.

Райан добровольно сдавал анализы на протяжении всей своей карьеры, и они всегда показывали отрицательные результаты. Несколько проб оказались отрицательными перед боем с Хейни. Все эти факторы в сочетании с его сверхнизкими уровнями в пробах, взятых 19 и 20 апреля, указывает на то, что Райан стал жертвой загрязнения пищевыми добавками и не получил никакой выгоды от микроскопических количеств, которые были обнаружены в его организме. Мы уверены, что одна из натуральных добавок, которые Райан использовал перед боем, окажется заражённой, и поэтому в настоящий момент проводим тестирование добавок, чтобы определить источник заражения», — говорится в заявлении команды Гарсии, текст которого приводит CBS Sports.

Напомним, Гарсия сдавал анализы до и после поединка с другим американским боксёром, Девином Хейни. Тест Райана показал положительный результат на остарин и на метаболит нандролона. 23 мая вторая допинг-проба Гарсии показала положительный результат на остарин. Сам Райан отрицает факт мошенничества. Бой между ним и Хейни состоялся 21 апреля и завершился победой Райана судейским решением.

Хейни и Гарсия устроили потасовку после анонса их боя: