Хан: в ОАЭ есть деньги, чтобы организовать бой с Пакьяо

Британский боксёрговорит, что поединок с филиппинцемвсё ещё возможен. Ранее команда Хана вела переговоры с представителями Пакьяо об организации боя в апреле или мае текущего года в ОАЭ, однако достичь договорённости им не удалось. Промоутр Пакьяо Боб Арум суказал, что команда филиппинца не получила финансовых гарантий для проведения боя. Ходили слухи, что за этот поединок арабские инвесторы готовы выложить $ 38 млн.«Люди говорят, что денег в Дубае нет, но они есть. Моя команда поговорила с нужными людьми, и они доказали это. Я не знаю, что мешает организации боя», — приводит слова Хана BoxingScene.Ожидается, что Хан вернётся на ринг в следующем месяце на территории США для проведения разминочного боя после долгого простоя.