Де ла Хойя: говорят, что Головкин суперзвезда, но он не Альварес

Промоутерзаявил, что продажи трансляций боёвпоказывают, что он не звезда.«Продажи трансляций pay-per-view боёв Головкина показывают, что в этой паре только один PPV-боец — Канело, потому что, когда бой Головкина с Джейкобсом продаётся от 100 тыс. до 200 тыс. трансляций, большой риск вкладывать в бой много денег. Так что если мы хотим устроить бой, то должны работать вместе.Люди говорят, что Головкин большая суперзвезда. Тогда почему он продаёт 100-200 тыс. трансляций? Безусловно, он не Канело», — приводит слова де ла Хойи Los Angeles Times.