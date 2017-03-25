Тренер Хана: я говорил Амиру, что бой с Канело — глупость

Тренер экс-чемпиона мира Амир Хана (31-4, 19 КО), Вирджил Хантер, рассказал, что предупреждал своего подопечного о последствиях боя с Саулем Альваресом (48-1-1, 34 КО).
«Я сказал ему, что считаю это глупой затеей. Для чего это? Тот бой был из тех, против которых я выступаю категорически. Но когда я понял, что Хан не отступится, я сказал, что подготовлю его, но он не имеет права ни на одну ошибку. Я ему говорил, что даже секундное послабление может привести к катастрофическим последствиям.
В тот вечер он был хорош и мог победить. У Хана есть потенциал, и ещё есть куда расти», — сказал Хантер в интервью The Telegraph.
Амир Хан не появлялся в ринге с момента поражения от Сауля Альвареса в мае прошлого года, тогда британец уступил тяжёлым нокаутом.