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«Я слишком крупный для этого маленького лепрекона». Масвидаль — о бое с Макгрегором

«Я слишком крупный для этого маленького лепрекона». Масвидаль — о бое с Макгрегором
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Экс-претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе кубинец Хорхе Масвидаль допустил вероятность проведения поединка с популярным ирландским бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором.

«Мы всё ещё можем выяснить, кто из нас сильнее. Я слишком крупный мужик для этого маленького лепрекона», — написал Хорхе в своих социальных сетях.

Напомним, последний поединок по правилам ММА Хорхе Масвидаль провёл на турнире UFC 287. Его оппонентом был бразилец Гилберт Бёрнс. Бой завершился победой Бёрнса единогласным решением судей.

Конор Макгрегор провёл последний поединок в 2022 году. На турнире UFC 303, который состоится 29 июня, ирландец возвращается в октагон в бою с американцем Майклом Чендлером.

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