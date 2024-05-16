Леон Эдвардс возглавит турнир UFC 304 в Манчестере. Назван соперник

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Президент UFC Дана Уайт объявил, что в главном поединке турнира UFC 304, который состоится в Манчестере, действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс проведёт третью защиту против топового палестинского бойца Белала Мухаммада. Об этом Уайт сообщил в своих социальных сетях.

Леон Эдвардс в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 296, встретился с бывшим временным чемпионом UFC в полусреднем весе американцем Колби Ковингтоном. Бой завершился победой Эдвардса единогласным решением судей.

Белал Мухаммад, в свою очередь, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 288, победил единогласным решением судей бразильца Гилберта Бёрнса.

Ранее бойцы уже встречались в октагоне, однако поединок был признан несостоявшимся.