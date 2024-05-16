Конор Макгрегор поделился мнением о поединке Усик — Фьюри

Бывший двойной чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе ирландец Конор Макгрегор заявил, что чемпион мира в супертяжёлом весе по версия WBA, IBF и WBO украинец Александр Усик способен победить обладателя титула чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом дивизионе британца Тайсона Фьюри.

«Усик — хитрый и коварный боксёр. Если кто-то и может его победить, то это, вероятно, будет Усик. Тайсон тоже хитрый боксёр. К тому же он достаточно габаритный. Его трудно победить на боксёрском ринге», — приводит слова Конора портал Boxing News.

Напомним, поединок между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком состоится 18 мая в Эр-Рияде, Саудовской Аравии. Оба боксёра являются непобеждёнными. В активе Усика 21 победа, а в рекорде Фьюри 34 победы и одна ничья.