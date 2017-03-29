Хан не прочь сразиться с Макгрегором по правилам ММА

Британский боксёрпризнался, что не прочь попробовать свои силы в ММА, в частности провести бой со звездой UFC«Я всегда говорил, что готов ко всему. Я являюсь бойцом, которому нравится сражаться и пробовать различные вещи. Не знаю, был бы я хорош, но я бы выложился по полной.Макгрегор не знал бы, когда ждать удара, просто бил бы его. Но если бы он повалил меня на пол, я бы справился с этим. Нейт Диас задушил его, и он сказал мне: «Конор не лучший борец, поэтому обычно дерётся в стойке». В боксе я бы избил его довольно легко, но в ММА это может быть сложно. Но никогда не знаешь наверняка», — цитирует Хана Mirror.