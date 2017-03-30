Хуан Мануэль Маркес подал многомиллионный иск против банка PMorgan Chase & Co

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категорияхподал в суд на банк JPMorgan Chase & Co, обвинив его сотрудников в том, что они вступили в сговор с его бывшими налоговыми специалистами, чтобы украсть него $ 2,3 млн, сообщает BoxingScene. Иск Маркес подал в Верховный суд Лос-Анджелеса 24 марта. Мексиканский боксёр рассчитывает взыскать с ответчика компенсацию, в три раза превышающую размер ущерба.В тексте иска утверждается, что истец считает, что агенты, чиновники и сотрудники банка были активными участниками и соучастниками преступных сделок. Также отмечается, что банк не смог надлежащим образом обучить своих сотрудников.Согласно жалобе Маркеса, его налоговыми составителями были отец и сын, открывшие счета в филиале JPMorgan Chase & Co в районе Лос-Анджелеса Уиттьер.