Bellator. Джексон оказался тяжелее Лаваля на 18 кг, Гормли перевесил Харитонова

Состоялась официальная церемония взвешивания перед турниром по смешанным единоборствам Bellator 175, главным событием которого станет поединок между Куинтоном Джексоном по прозвищу Рампейдж и Мухаммедом Лавалем, известным как Кинг Мо. Под Джексоном весы указали на отметку 253 фунта (114,76 кг), тогда как его соперник показал вес 212 фунтов (96,16 кг).
В рамках этого турнира также выступит российский тяжеловес Сергей Харитонов, соперником которого будет Чейз Гормли. Россиянин перед боем показал вес 264 фунта ( 119,75 кг), его соперник — 265,5 фунта (120,2 кг)
Турнир Bellator 175 состоится 31 марта в Чикаго.
Результаты взвешивания главного карда:
Куинтон Джексон (253 фунта) — Мухаммед Лаваль (212)
Маркос Гальвао (145,5) — Эммануль Санчес (149,5)
Чейз Гормли (265,5)— Сергей Харитонов (264)
Ллойд Картер (148) — Ноад Лахат (146)
Стив Козола (155) — Джейк Робертс (156).