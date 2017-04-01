Bellator 175: Харитонов нокаутировал Гормли, Лаваль победил Джексона

В США завершился турнир по смешанным единоборствам Bellator 175. В главном поединке вечера Мухаммед Кинг Мо Лаваль победил Куинтона Рамапджа Джексона единогласным решением судей.
В другом поединке россиянин Сергей Харитонов серией ударов и завершающим правым апперкотом нокаутировал Чейза Гормли.
Bellator 175. Результаты:
Мухаммед Лаваль победил Куинтона Джексона единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28)
Сергей Харитонов победил Чейза Гормли нокаутом в первом раунде
Эммануэль Санчес победил Маркоса Гальвао единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27)
Ноад Лахат победил Ллодйа Картера удушающим приёмом во втором раунде
Стив Козола победил Джейка Робертса техническим нокаутом в первом раунде
Тим Чо победил Джошуа Дастина Харвика техническим нокаутом в третьем раунде