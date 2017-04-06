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175 лет назад 2016
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Хан: мне не нужен бой с Бруком

6 апреля 2017, четверг. 12:07. Бокс/ММА
Британец Амир Хан сказал, что не нуждается в поединке со своим соотечественником Келлом Бруком, владеющим титлом IBF во втором полусреднем весе.

«Я просто знаю, что иногда промоутеры убивают бой ещё до того, как он произойдёт. Мне кажется, что Эдди Хирн больше говорит, чем сам Брук. Они превращают это в войну, тогда как это просто спорт. Мне это не нужно в моей карьере.

Если мы будем драться с Келлом, то на пресс-конференциях будем говорить всякий мусор, лить друг на друга грязь. А люди будут думать, что всё это шутка, что это не по-настоящему. Я никогда не хотел известности за счёт таких боёв. Я знаю, что этот бой превратит меня в трэш-токера. Нужен ли мне этот бой? Нет. У меня была отличная карьера, и для меня ещё есть хорошие бои», — цитирует Хана BoxingScene.
Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
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Амир Хан Келл Брук
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