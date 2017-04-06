Али Багаутинов: уважаю казахов и ни в коем случае не хотел задеть их чувства

Российский боец ММАизвинился за своё высказывание в адрес казахстанца Жалгаса Жумагулова. «Я с уверенностью могу сказать, что мой брат Артур просто должен «переехать» этого казаха!» — сказал Али за несколько дней до боя, завершившегося победой Жумагулова.«Ассалам Алейкум, братья-казахи. В недавнем интервью слишком эмоционально высказался относительно поединка своего брата с Жалгасом Жумагуловым! Я в Оренбургской области жил с 12 лет — это на границе с Казахстаном. Большая часть: мои соседи, мои друзья, мои одноклассники — были казахами. Я с большим уважением отношусь к казахскому народу и ни в коем случае не хотел задеть ваши чувства! Жалгасу желаю победы в чемпионском поединке! Совсем скоро я приеду в Казахстан, и мы вместе покушаем бешбармак!» — написал Багаутинов в «Инстаграме».