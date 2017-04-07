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175 лет назад 2016
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Хан: надеюсь сразиться с Пакьяо до конца карьеры

7 апреля 2017, пятница. 11:05. Бокс/ММА
Британский боксёр Амир Хан не теряет надежды встретиться на ринге с филиппинцем Мэнни Пакьяо. Ранее команды боксёров вели переговоры об организации боя в апреле или мае в Дубае, однако они зашли в тупик.

«Для меня пришло время доказать всем, что они не правы. Я всё ещё хочу сразиться с Пакьяо, если организовать этот бой всё же будет возможно. В любом случае, даже в Америке или ОАЭ, этот бой будет большим событием. Если они хотят выйти на рынок Дубая, то этот бой будет ключевым.

Я знаю, что когда-то моя карьера закончится. У меня в запасе осталось пару лет. Теперь каждый шаг, сделанный мной, должен быть лучшим для моей карьеры… Надеюсь я закончу свою карьеру, проведя бой с Мэнни Пакьяо и завоевав титул чемпиона в полусреднем весе. Я знаю, что могу завоевать его», — цитирует Хана BoxingScene.
Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
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Амир Хан Мэнни Пакьяо
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