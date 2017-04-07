Хан: надеюсь сразиться с Пакьяо до конца карьеры

Британский боксёрне теряет надежды встретиться на ринге с филиппинцем. Ранее команды боксёров вели переговоры об организации боя в апреле или мае в Дубае, однако они зашли в тупик.«Для меня пришло время доказать всем, что они не правы. Я всё ещё хочу сразиться с Пакьяо, если организовать этот бой всё же будет возможно. В любом случае, даже в Америке или ОАЭ, этот бой будет большим событием. Если они хотят выйти на рынок Дубая, то этот бой будет ключевым.Я знаю, что когда-то моя карьера закончится. У меня в запасе осталось пару лет. Теперь каждый шаг, сделанный мной, должен быть лучшим для моей карьеры… Надеюсь я закончу свою карьеру, проведя бой с Мэнни Пакьяо и завоевав титул чемпиона в полусреднем весе. Я знаю, что могу завоевать его», — цитирует Хана BoxingScene.