Хопкинс: на реванш с Уордом Ковалёв выйдет с намерением отомстить

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Бернард Хопкинс считает, что Сергей Ковалёв может больше рисковать в матче-реванше с Андре Уордом, для того чтобы попытаться нокаутировать соперника. Повторная встреча этих боксёров запланирована на 17 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
«Андре Уорд — один из самых ловких и разнообразных бойцов, он многое вынес из любительской школы. Он сталкивался на ринге со всеми возможными стилями и боксёрами различных национальностей. Он прошёл весь путь до золотой медали Олимпиады и выиграл её.
Сергей выйдет на бой с желанием отомстить. В первом поединке вы видели сражение матадора с быком. И я думаю, что вы видите его копию, но видите немного другого Сергея. Думаю, что он же понял, что должен выйти сильным. Все знают, что он обладает мощным ударом, но в первом бою он показал некоторую усталость и нехватку энергии. Бой был проигран во второй половине встречи, и поединок проходил в равной борьбе.
Второй бой будет сложнее, чем первый. Теперь у нас есть другой сценарий. Реальность заключается в том, что Сергей не хочет вновь оказаться в такой ситуации. Но будет ли он уязвим, будет ли оставлять себя открытым для контратак Уорда, чтобы задавить его во второй половине боя? Возможно», — цитирует Хопкинса BoxingScene.