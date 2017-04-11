Спенс: мой бой с Келлом Бруком будет кость в кость

Претендент на титул по версии IBF в полусреднем весе (до 66,7 кг)(21-0, 18 КО), заявил, что ожидает жёсткого боя с действующим чемпионом мира(36-1, 25 КО).«Это будет отличный бой. Он великолепный боксёр. Он такой же панчер, как и я, наши стили столкнутся, и вы увидите бой кость в кость. Могу сказать, что поддержка фанатов в родных стенах не поможет Келлу. Я думаю, что в моей карьере настало время для этого боя. Настоящие бойцы приходят во двор к чемпионам и пытаются отобрать у них титулы.Это то же самое, что когда-то сделал и Брук — он приехал в США и забрал чемпионский пояс у Шона Портера», — приводит слова Спенса Sky Sports.Бой между Келлом Бруком и Эрролом Спенсом пройдёт 27 мая в Шеффилде.