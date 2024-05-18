Вес Александра Усика был неправильно определён на взвешивании к бою против Тайсона Фьюри

Во время официальной церемонии взвешивания к поединку против чемпиона мира по боксу по версии WBC британца Тайсона Фьюри вес его оппонента, чемпиона мира по боксу по версии IBF, WBO и WBA украинца Александра Усика, был неправильно определён. Об этом сообщает известный журналист портала talkSPORT Майкл Бенсон.

Согласно его информации, настоящий вес Александра на вчерашней церемонии взвешивания составил не 105,6 кг, а 101,1 кг.

Александр Усик является непобеждённым боксёром. На его счету 21 победа. В последний раз он выступал 26 августа 2023 года. Тогда он победил нокаутом британского боксёра Даниэля Дюбуа.

Тайсон Фьюри, в свою очередь, в последнем поединке победил раздельным решением судей бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе камерунца Фрэнсиса Нганну. Их поединок состоялся в октябре 2023 года в Саудовской Аравии.