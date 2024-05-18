«Король может вернуться». Экс-чемпион UFC в 77 кг намекнул на возвращение в октагон

Экс-лидер рейтинга «лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий» и бывший обладатель титула UFC в полусреднем весе нигериец Камару Усман намекнул на своё скорое возвращение в октагон.

«В полусреднем дивизионе появилась некоторая ясность, чтобы двигаться вперёд. Поэтому король может вернуться», — сказал Усман на канале Pound 4 Pound with Kamaru & Henry в YouTube.

Напомним, в последний раз Камару выходил в октагон на турнире UFC 294, который состоялся 20 октября в Абу-Даби, ОАЭ. Тогда его оппонентом был чеченский непобеждённый боец Хамзат Чимаев. Бой завершился победой Борза единогласным решением судей.

Ранее Усман назвал фактор, благодаря которому Эдвардс сможет победить Мухаммада в реванше.