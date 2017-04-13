А. Силва: бой с Ником Диасом имеет смысл, с Рокхолдом или Белфортом — нет

Бывший чемпион UFC в среднем весеотверг возможность боя сили, но согласился драться с«Я выиграл последний бой после долгого времени без побед, так что нет смысла драться с Белфортом или Рокхолдом, ведь они оба в последний раз проиграли. Победа над ними мне ничего не даст. Такие бои не имеют смысла.Я готов драться с тем, кого поставит передо мной UFC. Но он должен выходить после своей победы и добавлять что-то к моему величию. Иначе в бое нет смысла.Возможно, будет бой с Ником Диасом, мы это обсуждали. Я уважаю его, он прекрасный боец, и бой был бы интересным. В этом поединке был бы смысл. Первый бой признали несостоявшимся, так что случиться может что угодно», — цитирует Силву Bloody Elbow.