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Промоутер Боб Арум рассказал, кого видит следующим соперником Ломаченко

Промоутер Боб Арум рассказал, кого видит следующим соперником Ломаченко
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Промоутер Василия Ломаченко Боб Арум прокомментировал победу своего бойца над Джорджем Камбососом и рассказал, кого он видит следующим соперником 36-летнего украинца.

«Это было здорово. Как в старые добрые времена. В последних двух боях он сбавил обороты, но сегодня вечером снова был как прежний молодой парень.

Следующий бой? Может быть, в декабре. Возможно, против Шакура Стивенсона. Посмотрим.

Джервонта Дэвис? Почему бы и нет. Но давайте насладимся этим моментом, а завтра обдумаем следующий шаг», — приводит слова Боба Арума Fighthype.

Василий Ломаченко нокаутом в 11-м раунде победил бывшего чемпиона Джорджа Камбососа и завоевал титул чемпиона IBF в лёгком весе.

После сегодняшнего поединка в активе Ломаченко 18 побед (из них 12 досрочных) и три поражения в профессиональной карьере. У Камбососа, в свою очередь, 21 победа (10 досрочно) и три поражения.

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