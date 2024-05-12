Карл Фроч обеспокоен похудевшим телом Фьюри

Многократный чемпион мира, а ныне комментатор британец Карл Фроч выразил беспокойство тем, что Тайсон Фьюри сбросил вес перед боем с Александром Усиком.

«Честно говоря, я не уверен, что опубликованная им самим форма — это хорошо. Прежний вес позволял ему запугивать Деонтея Уайлдера, опираться на него, связывать и просто делать всё, что он хотел. Фьюри мог в любой нужный момент навалиться, схватить противника за шею, опереться на него и использовать свой вес, чтобы выбраться из неприятностей.

Если он похудеет и станет стройнее, ему придётся непросто в клинче. Я бы хотел, чтобы он был потяжелее. Возможно, его диетологу стоит вмешаться и сказать: «Хорошо, поешь-ка ещё немного красного мяса, выпей ещё немного белка и сделай несколько упражнений с отягощениями». Я думаю, сейчас ему нужны мышцы. Ему нужно нарастить мышечную массу», — приводит слова Фроча издание Boxingnews.