Джервонта Дэвис хочет бой с Ломаченко

Непобеждённый чемпион мира в трёх весовых категориях американец Джервонта Дэвис заявил, что хочет провести бой с новым чемпионом IBF Василием Ломаченко, но после поединка с Фрэнком Мартином.

«Он будет после Фрэнка [Мартина], но сперва дайте мне Мартина», − написал Дэвис на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) в ответ на сообщение, что он никогда не согласится на бой с 36-летним украинским боксёром.

Сегодня, 12 мая, в австралийском Перте Василий Ломаченко одержал победу нокаутом в 11-м раунде над бывшим чемпионом Джорджем Камбососом и вернул себе титул чемпиона IBF в лёгком весе. После сегодняшнего поединка в активе Ломаченко 18 побед (из них 12 досрочных) и три поражения в профессиональной карьере.

Джервонта Дэвис подерётся с Фрэнком Мартином в ночь на 16 июня.