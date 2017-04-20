В WBC считают, что Григорий Дрозд завершил карьеру боксёра

Во Всемирном боксёрском совете (WBC) считают, что российский боксёр первого тяжёлого веса Григорий Дрозд, владеющий статусом чемпиона WBC «в отпуске», завершил карьеру.

«Дрозд почти два года не проводил боев. Мы пытались связаться с ним, но не получали ответов. Считаем его завершившим карьеру боксёром", — заявил президент WBC Маурисио Сулейман, слова которого приводит ТАСС.

Сам боксёр утверждает, что пока не повесил перчатки на гвоздь. «Пока новостей по следующему бою нет. Но карьеру я продолжаю. Я не завершал её», — отметил Дрозд.

8 апреля прошлого года Дрозд должен был провести бой против Илунги Макабу, однако их встречу пришлось отменить из-за полученной россиянином травмы, которая потребовала длительного восстановления. В результате вместо принадлежавшего Дрозду титула чемпиона WBC в первом тяжёлом весе ему предоставили статус чемпиона «в отпуске».