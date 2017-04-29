Поветкин: Кличко – Джошуа — бой равных соперников

Российский боксёр супертяжёлого веса Александр Поветкин считает, что шансы на победу в поединке чемпиона мира по версии IBF Энтони Джошуа и бывшего чемпиона мира Владимира Кличко равны.

«Интересный бой двух равных соперников. Оба боксёра достойны победы, на стороне одного опыт, на стороне другого — молодость. Обязательно буду смотреть этот поединок, пусть победит сильнейший», — приводит слова Поветкина официальный сайт промоутерской компании «Мир бокса».

Джошуа и Кличко встретятся 29 апреля в Лондоне.