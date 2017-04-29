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Поветкин: Кличко – Джошуа — бой равных соперников

29 апреля 2017, суббота. 16:05. Бокс

Российский боксёр супертяжёлого веса Александр Поветкин считает, что шансы на победу в поединке чемпиона мира по версии IBF Энтони Джошуа и бывшего чемпиона мира Владимира Кличко равны.

«Интересный бой двух равных соперников. Оба боксёра достойны победы, на стороне одного опыт, на стороне другого — молодость. Обязательно буду смотреть этот поединок, пусть победит сильнейший», — приводит слова Поветкина официальный сайт промоутерской компании «Мир бокса».

Джошуа и Кличко встретятся 29 апреля в Лондоне.

Источник: Официальный сайт промоутерской компании "Мир бокса" Сообщить об ошибке
Теги
Александр Поветкин Владимир Кличко Энтони Джошуа
Новости. Бокс
29 апреля 2017, суббота
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16:05 Поветкин: Кличко – Джошуа — бой равных соперников
15:27 Поветкин вышел на второе место в рейтинге IBO
14:34 Хан: Джошуа победит Кличко, но ему будет больно
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12:19 Пакьяо: перед боем с Мейвезером мне приснилось, что я проиграл
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10:42 Джошуа: могу поймать Кличко, и он упадёт
10:16 Кличко: Стюард будет наблюдать за нашим боем с Джошуа
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28 апреля 2017, пятница
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21:29 Кличко: никогда не видел Джошуа таким большим, он как Шварценеггер в лучшие годы
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18:10 Первым соперником Алояна на профессиональном ринге станет никарагуанец Кардоса
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16:33 Владимир Кличко оказался легче Энтони Джошуа на 5 кг
15:52 Издание Daily Star по ошибке назвало Владимира Кличко российским боксёром
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14:29 Ариф Магомедов проведёт бой в андеркарде поединка Уорд — Ковалёв
13:37 Нагибин сразится с Бухингером за титул чемпиона M-1 Chellenge
12:58 Пакьяо: я был бы рад вновь сразиться с Мейвезером, я не проиграл ему
12:05 Алексей Егоров выйдет на ринг в андеркарде боя Кудряшов — Дуродола
10:59 Томпсон: дайте мне шанс, и я нокаутирую Поветкина
10:25 Хэй: с Кличко уже покончено, Джошуа может нокаутировать его
09:52 Хуан Мануэль Маркес может вернуться на ринг 24 июня
00:29 Суонсон: у Лобова крепчайшая голова, после каждого удара у меня болели руки
00:24 Джошуа: у Кличко крепкий подбородок
27 апреля 2017, четверг
23:03 Шафиков: 30 июня я стану новым чемпионом мира
22:14 Кличко: в субботу я буду драться с моим самым опасным противником
21:22 Гассиев: мы с Усиком подарили бы зрителям отличное шоу
20:48 Фьюри: сброшу 47 кг и верну себе чемпионский титул
19:49 Фергюсон: Диас сосредоточен на Макгрегоре, как бывшая девушка
18:41 Джошуа: мой бой с Кличко нужен супертяжёлому дивизиону
17:22 Феттель: знаю, что какой-то парень победил Кличко
17:04 Кормье — Джонсу: либо мы дерёмся 29 июля, либо никогда
14:57 Владимир Кличко провёл открытую тренировку перед боем с Джошуа
13:50 Джонсон: я сломаю Пулева и заставлю его уйти из бокса
12:45 Игорь Сечин включён в состав высшего наблюдательного совета ФБР
11:31 Роуч: Котто способен победить Головкина
10:53 Вит. Кличко: более чем уверен, что Владимир нокаутирует Джошуа
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