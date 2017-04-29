Хан хочет организовать бой с Келлом Бруком

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Амир Хан (31-4, 19 КО), заинтересован в проведении поединка с чемпионом мира в полусреднем весе Келлом Бруком (36-1, 25 КО).

«Келл Брук возвращается после поражения от Головкина, тогда ему пришлось подняться в весовой категории. Я сделал то же самое, чтобы встретиться с Канело. Так что думаю, есть смысл в том, чтобы организовать наш поединок именно сейчас.

Келла ожидает бой со Спенсом, но думаю потом, мы можем устроить большой бой, эта та встреча, которую хотели бы видеть фанаты", — приводит слова Хана SkySports.

Отметим, что Хан в последний раз появлялся в ринге в мае 2016 года, когда был жёстко нокаутирован Саулем Альваресом. С тех пор британец несколько раз бросал вызов Мэнни Пакьяо, а также запрашивал возможность проведения поединка с Китом Турманом.