Доход Джошуа за бой с Кличко составит около 15 млн. фунтов

В ночь с 29 на 30 апреля на лондонском «Уэмбли» состоялся титульный бой в супертяжёлом весе между Энтони Джошуа и Владимиром Кличко. По предварительной договорённости, за этот бой оба боксёра должны были гарантированно заработать по 10 млн фунтов каждый.

При этом сумма прибыли могла вырасти за счёт продаж от трансляции боя. По информации британского издания «Mirror», благодаря этому пункту доходы Джошуа за один вечер бокса составили 15 млн фунтов стерлингов.

Сумма же общих доходов от трансляции, по предварительным оценкам, достигла 48 млн фунтов.