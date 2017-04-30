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Доход Джошуа за бой с Кличко составит около 15 млн. фунтов

30 апреля 2017, воскресенье. 14:35. Бокс

В ночь с 29 на 30 апреля на лондонском «Уэмбли» состоялся титульный бой в супертяжёлом весе между Энтони Джошуа и Владимиром Кличко. По предварительной договорённости, за этот бой оба боксёра должны были гарантированно заработать по 10 млн фунтов каждый.

При этом сумма прибыли могла вырасти за счёт продаж от трансляции боя. По информации британского издания «Mirror», благодаря этому пункту доходы Джошуа за один вечер бокса составили 15 млн фунтов стерлингов.

Сумма же общих доходов от трансляции, по предварительным оценкам, достигла 48 млн фунтов.

Источник: Mirror Сообщить об ошибке
Теги
Владимир Кличко Энтони Джошуа
Новости. Бокс
30 апреля 2017, воскресенье
15:23 Манува и Хэй могут провести бой в андеркарте боя Мейвезер — Макгрегор
14:35 Доход Джошуа за бой с Кличко составит около 15 млн. фунтов
13:46 Вит. Кличко: это был бой гладиаторов
13:18 Фьюри принял вызов Джошуа: Энтони, ты мечта для боксёров
12:40 Джошуа: не против реванша с Кличко, если он этого захочет
11:56 Беллью: Джошуа заменил Мейвезера и стал новым королём бокса
10:53 Тренер Паркера: Кличко сам отпустил Джошуа после нокдауна
10:52 Джошуа выигрывал у Кличко на момент остановки боя
09:52 Кличко: думал, что Джошуа не поднимется после нокдауна
09:37 Энтони Джошуа нокаутировал Владимира Кличко. Фоторепортаж
09:19 Паркер: мне нужно распланировать поединок с Джошуа
04:11 Уайлдер: хочу заполучить пояса Джошуа и объединить все титулы
02:54 Опрос: что делать Владимиру Кличко?
02:14 Фьюри: Джошуа, ты бился с Кличко насмерть, а я с ним играл
01:53 Президент Украины: Кличко провёл очень достойный бой. Мы с тобой, Владимир!
01:53 Кличко: у меня есть возможность реванша с Джошуа, но пока разберусь в поражении
01:48 Леннокс Льюис — Владимиру Кличко: не опускай голову, брат
01:41 Джошуа: Владимир Кличко, моё уважение! Тайсон Фьюри, где ты?
01:32 Рябинский: закончилась эпоха Кличко
01:21 Кличко: это был бой двух джентльменов, и Джошуа был лучше меня
01:20 Шварценеггер: Джошуа и Кличко провели захватывающий бой, надеюсь на реванш
01:11 Видео нокдаунов в бою Владимир Кличко — Энтони Джошуа
00:46 Джошуа досрочно победил Кличко
29 апреля 2017, суббота
23:24 Уоррен: чтобы стать королём, Джошуа должен побить Уайлдера или Фьюри
22:56 Уайлдер: в бою с Дженнингсом стало заметно, что Кличко стареет
21:33 Тайсон: Джошуа может быть будущим тяжёлого веса, Уайлдер не готов к топ-бойцам
20:44 Джошуа: я молодой лев, и я не испытываю страха
20:20 Читатели «Чемпионата» полагают, что Джошуа нокаутирует Кличко
19:34 Хан хочет организовать бой с Келлом Бруком
18:03 Владимир Кличко — Энтони Джошуа. Онлайн-трансляция боя начнётся в 00:05 мск
17:22 Хирн: если Джошуа побьёт Кличко, то станет величайшей звездой бокса
16:43 Тайсон: Джошуа нереально большой, но я хочу, чтобы Кличко победил
16:05 Поветкин: Кличко – Джошуа — бой равных соперников
15:27 Поветкин вышел на второе место в рейтинге IBO
14:34 Хан: Джошуа победит Кличко, но ему будет больно
13:51 Вице-президент Showtime: бой Мейвезер-младший — Макгрегор на паузе
13:21 Фьюри: если я могу победить своих демонов, значит, все могут
12:19 Пакьяо: перед боем с Мейвезером мне приснилось, что я проиграл
11:26 Чавес-младший: Альварес согласился драться, потому что не верил в мою готовность
10:42 Джошуа: могу поймать Кличко, и он упадёт
10:16 Кличко: Стюард будет наблюдать за нашим боем с Джошуа
09:46 Льюис: вся Британия поддерживает Джошуа, со мной такого не было
00:06 Пулев победил Джонсона
28 апреля 2017, пятница
23:40 Джошуа: я не ненавижу Кличко, просто хочу победить его
22:25 Беллью — Уайлдеру: мне не нужно кого-то бояться, ты обычный человек
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