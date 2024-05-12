Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ломаченко прокомментировал завоевание чемпионского пояса в лёгком весе

Ломаченко прокомментировал завоевание чемпионского пояса в лёгком весе
Аудио-версия:
Комментарии

12 мая в Перте (Австралия) проходил большой боксёрский вечер. Главным событием турнира стал титульный поединок в лёгком весе за вакантный пояс IBF между Василием Ломаченко и Джорджем Камбососом. Бой продлился 11 раундов и завершился досрочной победой Ломаченко нокаутом.

Таким образом, украинский боксёр завоевал чемпионский пояс и прокомментировал данное событие. «Я хочу поблагодарить Джорджа и его команду. У него очень сильная команда. И, конечно, хочу сказать спасибо своей команде. Отцу, семье, детям, друзьям. Спасибо, что поддерживают бокс.

Сегодня я снова чемпион мира. Это титул для моего отца. Этот бой был для моего отца. Он тренировал меня, он создал меня. И он это заслужил. Я хочу вернуться домой и провести время с семьёй», — заявил Ломаченко после боя.

Напомним, сегодня украинец одержал свою 18-ю победу в карьере.

Материалы по теме
Ломаченко — Камбосос: Лома нокаутировал австралийца и снова стал чемпионом мира
Ломаченко — Камбосос: Лома нокаутировал австралийца и снова стал чемпионом мира
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android