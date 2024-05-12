Ломаченко победил нокаутом впервые с 2021 года

Сегодня, 12 мая, в австралийском Перте Василий Ломаченко одержал победу нокаутом над Джорджем Камбососом. Это первая победа нокаутом для украинского боксёра с 2021 года. Последний до этого раз он побеждал досрочно японца Масаёси Накатани (июнь 2021 года, нокаут в пятом раунде).

После сегодняшнего поединка в активе Ломаченко теперь 18 побед (из них 12 досрочных) и три поражения в профессиональной карьере. У Камбососа, в свою очередь, 21 победа (10 досрочно) и три поражения.

Благодаря сегодняшней победе Василий Ломаченко вернул себе титул чемпиона IBF в лёгком весе. Бой продлился 11 раундов и завершился досрочной победой Ломаченко нокаутом.

Ломаченко вернулся после поражения от Девина Хейни в состоявшемся в мае прошлого года поединке за звание абсолютного чемпиона мира. Тот бой получился очень близким, а вердикт судей вызвал много споров. Камбосос в своём последнем поединке завоевал пояс IBO, одержав победу над Макси Хьюзом.