Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ломаченко победил нокаутом впервые с 2021 года

Ломаченко победил нокаутом впервые с 2021 года
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 12 мая, в австралийском Перте Василий Ломаченко одержал победу нокаутом над Джорджем Камбососом. Это первая победа нокаутом для украинского боксёра с 2021 года. Последний до этого раз он побеждал досрочно японца Масаёси Накатани (июнь 2021 года, нокаут в пятом раунде).

После сегодняшнего поединка в активе Ломаченко теперь 18 побед (из них 12 досрочных) и три поражения в профессиональной карьере. У Камбососа, в свою очередь, 21 победа (10 досрочно) и три поражения.

Благодаря сегодняшней победе Василий Ломаченко вернул себе титул чемпиона IBF в лёгком весе. Бой продлился 11 раундов и завершился досрочной победой Ломаченко нокаутом.

Ломаченко вернулся после поражения от Девина Хейни в состоявшемся в мае прошлого года поединке за звание абсолютного чемпиона мира. Тот бой получился очень близким, а вердикт судей вызвал много споров. Камбосос в своём последнем поединке завоевал пояс IBO, одержав победу над Макси Хьюзом.

Материалы по теме
Василий Ломаченко нокаутировал Джорджа Камбососа и завоевал пояс в лёгком весе
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android